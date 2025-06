Sassuolo domani si scioglierà il primo dubbio Romagna scade da decidere il suo futuro

Domani sarà una giornata decisiva per Filippo Romagna, il centrale marchigiano del Sassuolo il cui futuro resta avvolto nel mistero. Tra trattative in corso e incertezze, il suo destino si svelerà forse solo con l’esito di questa sfida cruciale. La suspense è alle stelle: riuscirà Romagna a scrivere il capitolo finale della sua avventura neroverde?

Volge all’epilogo il primo ‘giallo’ dell’estate neroverde. La trama è nota, e racconta dell’ultimo giocatore in scadenza in contratto della rosa del Sassuolo che ancora non conosce il suo destino. La fine, invece, è tutt’altro che nota, dal momento che per il poco che se ne sa Filippo Romagna e la dirigenza del Sassuolo stanno comunque trattando, ma fin qua senza esito. Morale? Quello di domani, per il centrale marchigiano, classe 1997, vicecapitano del Sassuolo di Fabio Grosso, tecnicamente è l’ultimo giorno in neroverde. I contratti, infatti, scadono il 30 giugno: gli altri tesserati in scadenza – Consigli, ma soprattutto Toljan e Obiang – sono già stati ‘liberati’ dalla società neroverde, mentre per Romagna si tratta di capire come finisce, anche perché la trattativa è tuttora in corso e magari va a buon fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it