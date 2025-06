Sassari sei giovani accoltellati alla festa di San Giovanni a Sennori Uno è grave

Una notte drammatica a Sennori, vicino Sassari, dove sei giovani sono rimasti feriti in una violenta rissa durante la festa di San Giovanni. Tra loro, uno si trova in condizioni gravi. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza degli eventi pubblici e il rischio di escalation tra i giovani, lasciando la comunità sconvolta e in attesa di chiarimenti. Ecco cosa è successo in una notte che nessuno dimenticherà .

Sassari, 29 giugno 2025 - Sei ragazzi giovanissimi sono stati accoltellati, uno è grave,  ieri sera alla festa di San Giovanni a Sennori, a pochi chilometri da Sassari. Le vittime hanno tutte tra i 16 e i 18 anni e tra i feriti ci sarebbe anche l'accoltellatore, un altro giovane. Dalle prime informazioni si apprende che la sanguinosa rissa sarebbe scoppiata a margine dei festeggiamenti nella cittadina. Immediati i soccorsi arrivati da del 118 da Sorso e Porto Torres, come i carabinieri, che hanno subito individuato l'assalitore. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso della Santissima Annunziata di Sassari, uno è in condizioni definite gravissime. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sassari, sei giovani accoltellati alla festa di San Giovanni a Sennori. Uno è grave

In questa notizia si parla di: sassari - accoltellati - festa - giovanni

FESTA DELLA REPUBBLICA 2025: APPUNTAMENTO A TRECASTAGNI LUNEDÌ 2 GIUGNO – ORE 18:00 PIAZZA MARCONI, TRECASTAGNI Unisciti alla celebrazione del 2 GIUGNO, simbolo dell'unità e della democrazia italiana. Un momento di Vai su Facebook

Accoltellate sei persone alla festa di San Giovanni: un giovane è in condizioni gravi; Sennori, accoltellamenti alla festa di San Giovanni: ci sono feriti; Sei ragazzi accoltellati a Sennori, festa di paese finisce nel sangue.

Sassari, sei giovani accoltellati alla festa di San Giovanni a Sennori. Uno è grave - I carabinieri giunti sul posto hanno individuato l’accoltellatore, anche lui ferito ... Segnala quotidiano.net

Sassari, sangue alla festa di paese: 6 ragazzini accoltellati, uno è gravissimo - Sei giovanissimi sono stati accoltellati e uno di loro si trova ricoverato in gravissime condizioni. msn.com scrive