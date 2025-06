Sardegna ventiquattro incendi e aeroporto chiuso | l’isola stretta nella morsa del fuoco

La Sardegna è stretta nella morsa del fuoco: ventiquattro incendi divampano in tutta l’isola, mettendo a dura prova le forze di soccorso e lasciando un’impronta di distruzione. Temperature estreme e venti impetuosi alimentano questa drammatica emergenza, culminata con la chiusura dell’aeroporto di Olbia. Una giornata da incubo che richiede attenzione e solidarietà: ecco cosa sta succedendo nel cuore del Mediterraneo.

ROMA – Un’intera regione messa in ginocchio dalle fiamme. La Sardegna, spinta oltre il limite da temperature roventi e venti impetuosi, ha vissuto una giornata da incubo: ventiquattro incendi si sono sviluppati in tutto il territorio regionale, rendendo necessario l’intervento simultaneo di mezzi aerei, squadre a terra e forze di protezione. Le situazioni più gravi si sono registrate nel Nord Ovest dell’isola, dove un vasto incendio scoppiato nella borgata di Santa Maria La Palma, nei pressi di Alghero, ha messo a rischio anche l’ aeroporto Riviera del Corallo. Lo scalo è stato chiuso per ore, con tutti i voli dirottati su Cagliari e Olbia, a causa della densa colonna di fumo che impediva ogni visibilità ai piloti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sardegna, ventiquattro incendi e aeroporto chiuso: l’isola stretta nella morsa del fuoco

Incendio all'aeroporto di Alghero, voli dirottati, le fiamme minacciano le case Voli dirottati su Cagliari. Il violento rogo spinto dal forte vento si sta avvicinando a Santa Maria la Palma

