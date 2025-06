Sarà una Vuelle modalità manager Dalla Salda inaugura una nuova era

La Vuelle si prepara a scrivere un nuovo capitolo, affidandosi a una gestione manageriale che promette professionalità e risultati concreti. Con il contratto firmato con Alessandro Dalla Salda, la società abbandona i metodi dilettantistici per abbracciare un modello vincente, in cui il successo si traduce in premi per il manager. È un passo deciso verso un futuro più solido e competitivo, perché questa sfida rappresenta l’inizio di una rinascita.

In modalità manager alla Vuelle. Si esce dall'era dilettanti allo sbaraglio. Perché questo sembra il senso e lo scopo del contratto che lega Alessandro Dalla Salda alla Vuelle. Contratto che è stato firmato l'altro pomeriggio nello studio dello storico avvocato della società, Maurizio Terenzi. Perché si entra in modalità manager? Perché lo stipendio del manager è legato ai risultati: più sono buoni e più aumenta il suo stipendio. Una sfida, sostanzialmente. E non era quello di Dalla Salda l'unico nome sul piatto "perché ce n'erano altri tre, ma è stato ritenuto l'uomo più adatto per questa sfida molto ambiziosa", dice Terenzi.

