Santarcangelo Festival trasforma Piazza Ganganelli in un palcoscenico di concerti ed eventi | il programma

Santarcangelo Festival accende il cuore della città, trasformando Piazza Ganganelli in un palcoscenico vibrante di musica e arte. Dal venerdì 4 luglio, la piazza si trasformerà nel centro nevralgico di performance emozionanti, tra cui artisti come Xenia Koghilaki, Tiran Willemse con Nkisi e La Chachi. Un’occasione imperdibile per vivere cinque concerti di musica alternativa e indipendente, in collaborazione con talenti locali e internazionali, che promettono di coinvolgere e sorprenderti ad ogni nota.

A partire da venerdì 4 luglio, Piazza Ganganelli, diventerà il cuore pulsante di Santarcangelo Festival. Oltre alle performance di Xenia Koghilaki, Tiran Willemse con Nkisi e La Chachi lo spazio urbano si animerà infatti con cinque concerti di musica alternativa e indipendente, in collaborazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: santarcangelo - festival - piazza - ganganelli

Santarcangelo Festival, a Bologna la presentazione del programma e degli artisti - Dal 4 al 13 luglio, la città di Bologna ospita la presentazione della 55esima edizione di 'Santarcangelo Festival: not yet'.

Piazza Ganganelli protagonista di Santarcangelo Festival 2025 A partire dal 4 luglio, Piazza Ganganelli, diventerà il cuore pulsante di Santarcangelo Festival. Oltre alle performance di Xenia Koghilaki, Tiran Willemse con Nkisi e La Chachi lo spazio urbano si Vai su Facebook

Piazza Ganganelli protagonista di Santarcangelo Festival: 5 concerti gratuiti organizzati da Bronson Produzioni; Santarcangelo Festival: Piazza Ganganelli protagonista con 5 concerti gratuiti in collaborazione con Bronson; La musica di Santarcangelo Festival e la playlist di Parini Secondo.

Santarcangelo Festival: Piazza Ganganelli protagonista con 5 concerti gratuiti in collaborazione con Bronson - A partire dal 4 luglio, Piazza Ganganelli, diventerà il cuore pulsante di Santarcangelo Festival. Da chiamamicitta.it

Piazza Ganganelli protagonista di Santarcangelo Festival: 5 concerti gratuiti in collaborazione con Bronson - A partire dal 4 luglio, Piazza Ganganelli, diventerà il cuore pulsante di Santarcangelo Festival. Scrive ravennanotizie.it