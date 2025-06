Sanseverino Lab | nasce il primo laboratorio di archeologia medievale nella Valle dell' Irno

Sanseverino Lab nasce come il primo laboratorio di archeologia medievale nella Valle dell’Irno, un progetto ambizioso e innovativo. Dopo anni di dedizione e lavoro intenso, il Sindaco ha annunciato con orgoglio questa importante realtà: un punto di riferimento per la valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, storico e artistico locale. Un passo decisivo per riscoprire e preservare le radici della nostra terra, coinvolgendo comunità, studiosi e appassionati in un percorso di scoperta e crescita condivisa.

«Dopo tanti sforzi ed un lungo lavoro, abbiamo portato a compimento l’iter per l’istituzione di SANSEVERINO LAB: il primo Laboratorio di Archeologia Transdisciplinare per la Valle dell’Irno dedicato alla valorizzazione e diffusione del patrimonio culturale, storico ed artistico». Così il Sindaco. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

