Sanguinetti è protagonista nella vittoria contro la Cina

Finalmente tornato titolare, Giovanni Sanguinetti ha fatto sentire la sua voce la notte scorsa nel rotondo successo dell’Italia sulla Cina a Chicago, in Volleyball Nations League. Una vittoria senza discussioni e che ha visto il centrale di Modena Volley (ancora per quanto?) tra i protagonisti coi suoi 5 punti personali. 25-18 25-15 25-19 i netti parziali di un successo nel quale non ha dovuto contribuire Luca Porro, il migliore degli azzurri sin qui in Vnl, nemmeno entrato. Sanguinetti dicevamo, che si è riportato di nuovo alla luce della ribalta con una prestazione da 3 su 6 in attacco senza murate subite e senza errori, un ace e un muro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it