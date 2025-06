Sangue sulle strade livornesi | due morti in incidenti stradali a Cecina e Campiglia Marittima

Una giornata drammatica sulle strade livornesi, segnate da due tragici incidenti che hanno mietuto due giovani vite. A Cecina e Campiglia Marittima, il dolore si mescola all’incredulità per la perdita di due ragazzi, vittime di scontri stradali improvvisi e fatali. La provincia piange, mentre le forze dell’ordine indagano sulle cause di questi tragici eventi, ricordandoci quanto sia importante guidare con attenzione e responsabilità .

CAMPIGLIA MARITTIMA – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi (29 giugno) a Campiglia Marittima. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine l’auto, con a bordo due persone, si è cappottata. Un 21enne fiorentino, ma di origine rumena, è stato sbalzato fuori dal veicolo ed è morto sul colpo. È stata una giornata di sangue sulle strade della provincia di Livorno. Nel pomeriggio, infatti, un passante ha trovato morto in un fosso un motociclista sessantenne. È successo in località Collemezzano. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Pubblica Assistenza con il medico. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Cecina che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica e per risalire alle cause dell’incidente mortale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it