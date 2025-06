Sancho alla Juve il pressing sull’inglese è un segnale per quel club | o calano le pretese per il giocatore o…Lo scenario casca bene ai bianconeri!

Jadon Sancho alla Juventus sta accendendo il clima di mercato: la Vecchia Signora, con un pressing deciso, mira a influenzare il club portoghese e accelerare le trattative. Una mossa strategica che potrebbe abbassare le pretese o rafforzare la posizione dei bianconeri, creando uno scenario favorevole ai colori italiani. Ma quali saranno le implicazioni di questa tattica? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili sviluppi di questa sfida di mercato.

Sancho alla Juve, la Vecchia Signora fa la parte del “leone”: vuole mettere pressione sull’inglese per dare fretta a quel club. Lo scenario. Gianni Balzarini svela cosa comporterebbe vedere Jadon Sancho alla Juve. Il giornalista, in forza a Sport Mediaset, ha rivelato che i bianconeri starebbero pressando fortemente sull’inglese per lanciare un messaggio al Porto. In ballo c’è ancora il riscatto di Francisco Conceicao. Se i lusitani non dovessero far calare le proprie pretese da 30 milioni di euro sul classe 2002, allora la Vecchia Signora affonderebbe sul classe 2000. Ecco le parole del giornalista, che è uscito allo scoperto sul proprio canale You Tube. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com