San Maurizio le lavoratrici ‘pro’ | Raccontata una realtà distorta

Le lavoratrici della Manifattura San Maurizio raccontano una realtà distorta, evidenziando come le recenti proteste e lo sciopero siano stati interpretati in modo parziale. In un comunicato condiviso, sottolineano il rispetto per il diritto di manifestare, ma desiderano offrire una prospettiva diversa, ricordando che ogni azienda affronta sfide e che la loro storia merita di essere conosciuta nella sua completezza. La verità, spesso, va ascoltata con attenzione e rispetto.

Questa una sintesi del comunicato di una parte delle lavoratrici della Manifattura San Maurizio, in riferimento alle recenti proteste e allo sciopero avviato da alcune colleghe. "Nel pieno rispetto del diritto di ogni lavoratrice a manifestare le proprie opinioni, desideriamo esprimere una posizione diversa – scrivono –. Tutte le aziende, affrontano problemi, la nostra non fa eccezione". "Tuttavia – continuano –, pur riconoscendo l’importanza del diritto allo sciopero esercitato da alcune nostre colleghe che evidentemente percepiscono un disagio nel proprio ambiente di lavoro, riteniamo doveroso prendere le distanze da alcune affermazioni e modalità che sono emerse durante la protesta e che non rappresentano la totalità delle lavoratrici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Maurizio, le lavoratrici ‘pro’: "Raccontata una realtà distorta"

