San Giacomo di Pederobba tragedia nel Piave | bambina di 10 anni muore annegata

Una domenica di svago si è trasformata in un dramma nel Piave, quando una bambina di 10 anni, di origine macedone, ha perso la vita annegando nelle acque di San Giacomo di Pederobba. Un momento di relax e divertimento si è spezzato improvvisamente, lasciando sgomento l’intera comunità. È un tragico richiamo alla prudenza nei luoghi di balneazione, dove la sicurezza deve sempre essere prioritaria.

Dramma sul Piave: una giornata di svago si trasforma in tragedia. Una bambina di 10 anni di origine macedone è morta annegata nel pomeriggio di oggi, domenica 29 giugno, mentre si trovava con la famiglia lungo le rive del fiume Piave, in località San Giacomo di Pederobba, in provincia di Treviso. La piccola stava trascorrendo alcune ore di relax insieme ai fratelli e ai genitori per trovare refrigerio dalla calura estiva. La scomparsa e l'intervento dei soccorsi. L'allarme è stato lanciato intorno alle 16 dai genitori, che improvvisamente non hanno più visto la figlia riemergere dall'acqua.

