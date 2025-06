Sampdoria fissato il budget per il nuovo tecnico | ecco la cifra impostata tutti gli aggiornamenti

La Sampdoria si prepara a rivoluzionare il suo futuro: è stato ufficialmente fissato il budget per il nuovo allenatore, segnando un passo cruciale nella strategia di rinascita del club di Serie B. Con la guida di Matteo Manfredi e Andrea Mancini, i tifosi attendono con ansia le prossime mosse che potrebbero riportare la Sampdoria ai vertici del calcio italiano. La scelta finale promette di essere determinante per il rilancio della squadra.

Sampdoria, fissato il budget per il nuovo allenatore: c’è la cifra impostata, ecco tutti gli aggiornamenti sul club di Serie B La Sampdoria è nel pieno della pianificazione per la prossima stagione, con il presidente Matteo Manfredi impegnato nella riorganizzazione societaria insieme al direttore sportivo Andrea Mancini. Tra i nodi più importanti c’è la scelta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sampdoria, fissato il budget per il nuovo tecnico: ecco la cifra impostata, tutti gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: sampdoria - fissato - budget - ecco

Stasera, domenica 18 maggio, alle 21.00, ecco il consueto appuntamento con Edicolanta!!! Stasera, domenica 1 giugno, alle 21.00, ecco il consueto... Vai su Facebook

Il Vado alla famiglia Tarabotto; Sampdoria, fissato il budget per l'ingaggio dell'allenatore: ecco di quale cifra si tratta, le; Sampdoria, fissato il budget per l’ingaggio dell’allenatore: ecco di quale cifra si tratta, le ultime.

Sampdoria, fissato il budget per l’ingaggio dell’allenatore: ecco di quale cifra si tratta, le ultime - Sampdoria, prosegue la ricerca di un tecnico per la prossima stagione: fissato il budget per l’ingaggio dell’allenatore, le ultime Giorni caldissimi dalle parti di Bogliasco, con i dirigenti della Sam ... Come scrive sampnews24.com

Calciomercato Sampdoria, ecco qual è il compito di Andrea Mancini in vista dell’apertura della sessione di trattative: il punto della situazione - Calciomercato Sampdoria, Andrea Mancini avrà un compito ben preciso in vista della prossima stagione: ecco di cosa si tratta Tempo di programmazione in vista della prossima stagione per la Sampdoria, ... Si legge su sampnews24.com