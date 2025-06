Sampdoria asse caldo con il Cagliari | dallo scambio Scuffet-Riccio a quello Leonardi-Palomba Difficile un ritorno di Veroli

Il mercato si infiamma in casa Sampdoria, con l’asse caldo verso il Cagliari. Lo scambio Scuffet-Riccio potrebbe chiudersi nelle prossime ore, mentre i sardi puntano anche su Leonardi, spingendo i doriani a sondare il terreno per Palomba. Resta difficile un ritorno di Veroli, poiché Pisacane desidera valutare attentamente il giocatore nel ritiro estivo. La sessione di mercato promette nuovi colpi di scena e sorprese inattese.

