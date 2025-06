Salvini | Troveremo i fondi per garantire le 11 fermate M5

Salvini promette il massimo impegno per completare le 11 fermate della metropolitana M5 in Brianza, garantendo un miglioramento fondamentale per i trasporti locali. Dopo aver già investito 900 milioni, il ministro delle infrastrutture assicura che si sta lavorando intensamente per trovare i fondi mancanti, con l’obiettivo di realizzare questo importante investimento. La sfida ora è trasformare questa promessa in realtà concreta, cambiando il volto della mobilità in zona.

ROMA – “Per portare la metropolitana in Brianza abbiamo giĂ investito 900 milioni, faremo in modo di trovare anche quello che manca per realizzare tutte le 11 fermate previste fra Sesto, Cinisello e Monza. Stiamo lavorando anche in queste ore per arrivare ad un risultato positivo”. Così il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini (foto), che è anche leader della Lega, dopo le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala a proposito della M5. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Salvini: “Troveremo i fondi per garantire le 11 fermate M5”

