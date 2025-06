Salvatore Caso travolto e ucciso sulla Statale Amalfitana | era in bici tragedia a Cetara

Una tragedia sconvolge la Costiera Amalfitana: Salvatore Caso, 75enne pescatore amatissimo a Cetara, perde tragicamente la vita mentre pedalava lungo la statale. La sua passione per il mare e per le due ruote lo accompagnava ogni giorno, ma questa mattina qualcosa ha spezzato il suo cammino. Un incidente che scuote tutta la comunità e ci ricorda quanto sia preziosa la sicurezza sulle strade. La vicenda è ancora in fase di accertamento.

Il pescatore 75enne travolto all’alba mentre pedalava verso Erchie. Tragedia all’alba di domenica 29 giugno lungo la Statale 163 Amalfitana, nel tratto tra Cetara ed Erchie, nel Salernitano. Un anziano ciclista, Salvatore Caso, 75 anni, è stato travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta elettrica. L’uomo, storico pescatore molto conosciuto nella comunitĂ di Cetara, stava percorrendo come ogni mattina la litoranea in direzione Erchie, quando è stato investito da una vettura proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo: Salvatore Caso è stato sbalzato sull’asfalto e per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Salvatore Caso travolto e ucciso sulla Statale Amalfitana: era in bici, tragedia a Cetara

Cetara, Salvatore Caso travolto e investito da un'auto mentre va in bicicletta; Incidente mortale tra Cetara e Erchie: Salvatore investito e ucciso da un'auto mentre era in bici; Tragedia Cetara, festa San Pietro in tono minore. Sindaco Della Monica non ci sarĂ .

