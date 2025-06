Salmone e avocado ultime vittime green

In un mondo sempre più attento alla sostenibilità, il salmone e l’avocado si confermano ultime vittime del green trend, simboli di un’alimentazione consapevole. Intanto, a Wimbledon, si assiste a una rivoluzione ecologica: via il gas, spazio alle piastre a induzione, e docce alimentate da pannelli solari. Un cambiamento che dimostra come anche lo sport possa abbracciare il rispetto per il pianeta, dando il via a una nuova era di green innovation.

A Wimbledon è in atto la svolta epocale, via il gas da 30 cucine su 43, si va di piastre a induzione e le docce nei bagni dei campi di allenamento di Aorangi Park sono scaldate da pannelli solari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Salmone e avocado, ultime vittime "green"

In questa notizia si parla di: salmone - avocado - vittime - green

Salmone e avocado, ultime vittime "green" - A Wimbledon è in atto la svolta epocale, via il gas da 30 cucine su 43, si va di piastre a induzione e le docce nei bagni dei campi di allenamento di Aorangi Park sono scaldate da pannelli solari ... Scrive ilgiornale.it

Bruschette con salmone affumicato e avocado - MSN - Tappa 3: Adesso adagiate il salmone e l'avocado sul pane grigliato. Segnala msn.com