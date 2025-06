Salis | Strade sociale e scuole | 19 milioni in più No Skymetro proporremo un’alternativa

La città si mobilita per affrontare le criticità del trasporto pubblico, con un investimento di 19 milioni in più e proposte innovative come l’assenza dello Skymetro. La sindaca annuncia una prima manovra per rafforzare tre settori strategici, mentre per la Valbisagno si prospetta la richiesta al ministero di riassegnare i fondi a soluzioni alternative. Un passo importante per migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere il sistema più efficiente.

La sindaca annuncia una prima manovra per aggiungere risorse a tre capitoli strategici e in grande sofferenza. “Per la Valbisagno chiederemo al ministero di dirottare i finanziamenti su un altro sistema di trasporto pubblico”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Salis: “Strade, sociale e scuole: 19 milioni in più. No Skymetro, proporremo un’alternativa”

