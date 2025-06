Salento maxi rissa davanti alla discoteca | 21enne lasciato per terra ferito Usati anche dei coltelli

Nella notte di Taviano, un episodio di violenza scuote il Salento: una maxi rissa davanti alla discoteca Vega ha lasciato un ragazzo di 21 anni ferito e some scene inquietanti con l’uso di coltelli. Un episodio che evidenzia quanto spesso la cronaca locale si trovi a fronteggiare situazioni di grave pericolo e tensione. La comunità attende ora risposte chiare dalle autorità competenti.

Maxi rissa la scorsa notte nei pressi della discoteca Vega, nel territorio di Taviano (a due passi da Gallipoli). Nella rissa sarebbero stati usati anche dei coltelli. Sul posto sono arrivati i. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Salento, maxi rissa davanti alla discoteca: 21enne lasciato per terra ferito. Usati anche dei coltelli

In questa notizia si parla di: rissa - maxi - discoteca - usati

Milano, maxi rissa con 20 persone ubriache al Lune Storte: chiuso dal Questore per 15 giorni - Il locale "Lune Storte" di Milano è stato chiuso per 15 giorni a seguito di una maxi rissa coinvolgente 20 persone ubriache.

Maxi rissa in discoteca in Salento, poi gruppo si dilegua; Maxi rissa, gambe dei tavolini usate come spranghe: chiuso noto bar bresciano; Palermo, folle notte in discoteca: maxi rissa con coltelli e tirapugni.

Maxi rissa in discoteca in Salento, poi gruppo si dilegua - Una maxi rissa è scoppiata la scorsa notte nella discoteca Vega a Taviano, in provincia di Lecce. Si legge su msn.com

Rissa e coltellate in discoteca, 23enne condannato per tentato omicidio - Il Mattino - Al culmine della maxi rissa all'esterno della discoteca Filou, il 23enne stabiese Baldassarre Genovese sferrò una coltellata a Ciro Romano, 31enne cognato del boss gragnanese Vincenzo Di Martino ... Riporta ilmattino.it