Salento maxi rissa davanti alla discoteca | 21enne lasciato per terra ferito E spuntano i coltelli

Una notte di scompiglio e paura a Taviano, vicino Gallipoli, dove si è scatenata una maxi rissa davanti alla discoteca Vega. Un giovane di 21 anni è rimasto ferito e lasciato a terra, mentre spuntavano coltelli tra i partecipanti. La scena ha sconvolto tutta la comunità, portando all’intervento delle forze dell’ordine. È ancora da chiarire cosa abbia scatenato questa violenta escalation: resta il fatto che la sicurezza della movida salentina deve essere prioritaria.

