Sale la tensione a Vicofaro | pannelli a murare le stanze chiuso il passaggio dalla chiesa Don Biancalani si infuria

In un clima di crescente tensione, Vicofaro si trova al centro di una svolta drammatica. La Diocesi ha installato pannelli di legno per chiudere alcune stanze del centro di accoglienza e il passaggio dalla chiesa, provocando l’indignazione di don Biancalani. L’ultimo atto mette in discussione il futuro di questo luogo simbolo di solidarietà e accoglienza, aprendo uno scenario ancora più incerto e complesso.

Pistoia, 29 giugno 2025 – L'ultimo atto di Vicofaro è andato in scena ieri pomeriggio, poco dopo pranzo, quando la Diocesi ha inviato un proprio diacono a installare i pannelli di legno che hanno chiuso alcune stanze del centro di accoglienza e il passaggio che dall'interno della chiesa di Santa Maria Maggiore conduce ai locali dell'ex cappellina e quindi agli appartamenti. Un'azione preannunciata e chiarita nei suoi intenti: garantire la sicurezza nei locali dove saranno a breve avviati i lavori di ristrutturazione e dunque impedire l'accesso a chiunque, anche eventualmente ad altri ospiti che, ignari della chiusura imminente, possano presentarsi di sera per trovare un riparo temporaneo, così come è accaduto da almeno dieci anni.

