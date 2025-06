Saldi estivi al via dal 5 luglio i consigli per gli acquisti di Ascom Abruzzo

Pronti a scoprire le occasioni imperdibili? I saldi estivi in Abruzzo partono sabato 5 luglio, portando con sé un’ondata di sconti e opportunità. Con milioni di famiglie pronte a fare acquisti, il giro d’affari promette di raggiungere fino a 6 miliardi di euro. La voglia di spendere è forte e segnale di un mercato vivace: ecco i consigli di Ascom Abruzzo per approfittare al massimo di questa estate di offerte!

