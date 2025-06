Saldi estivi 2025 al via il 5 luglio anche a Bari ma 6,5 milioni di italiani hanno già comprato con lo sconto

I saldi estivi 2025 sono alle porte, pronti a partire il 5 luglio anche a Bari. Tuttavia, già milioni di italiani hanno approfittato degli sconti, facendo acquisti con entusiasmo e risparmiando. Secondo una stima di Fismo Confesercenti, più di 6,5 milioni di consumatori hanno già iniziato a sfruttare le promozioni, dimostrando che la voglia di shopping non si ferma nemmeno in attesa delle date ufficiali. La stagione degli sconti promette di essere imperdibile!

A Bari come nel resto d’Italia, i saldi estivi inizieranno ufficialmente il 5 luglio. Ma per milioni di consumatori la stagione degli sconti è già iniziata da settimane. Secondo una stima diffusa da Fismo Confesercenti, basata su un’indagine Ipsos, oltre 6,5 milioni di italiani hanno già fatto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

