Sala | Il governo Nethanyau è una iattura è letale e pericolosissimo

Beppe Sala non ha paura di esprimere giudizi schiettamente impopolari, e questa volta non fa eccezione. In risposta a una domanda sulla sua assenza al Milano Pride, il sindaco ha lanciato un duro attacco al governo Netanyahu, definendolo "una iattura, letale e pericolosissimo." La sua presa di posizione invita a riflettere sul ruolo delle figure pubbliche nel dibattito politico e sociale, anche quando le opinioni sono scomode o controcorrente.

"Capisco l'allarme della comunitĂ ebraica per gli episodi di antisemitismo, però sono tra quelli che sostiene che il governo Nethanyau è una iattura, è letale e pericolosissimo". Così Beppe Sala, sindaco di Milano, risponde alla domanda di una cronista sulla mancata partecipazione al Milano Pride. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: sala - governo - nethanyau - iattura

Sala frigna e attacca la premier, Valditara smaschera il suo bluff: “Caro sindaco, Milano mai così finanziata da un governo! Sarà il caldo”… - Il caldo non giustifica certo le polemiche sterili e i colpi bassi. Sala, con le sue battute velenose, si è smascherato da solo, rivelando un tentativo di scaricare le responsabilità invece di affrontare i veri problemi della città .

L’affondo di Sala su Gaza: “Il governo Netanyahu è una iattura. L’Ue è timida, non fa abbastanza”; Sala al Pride: Nulla è acquisito e si deve combattere. Siamo anche a Budapest perché negano le libertà ; VIDEO Milano Pride 2025, Sala: C’è rischio antisemitismo, bisogna stare molto attenti- LaPresse.

Milano Pride 2025, Sala: «C’è rischio antisemitismo, bisogna stare molto attenti» - C’è il rischio di antisemitismo dopodiché sostengo che governo Netanyahu è una iattura, ma sostengo anche che a Milano ... Si legge su msn.com

L’affondo di Sala su Gaza: “Il governo Netanyahu è una iattura. L’Ue è timida, non fa abbastanza” - «Questo è il momento delle azioni e dobbiamo passare dal simbolismo ad azioni pratiche: il governo Netanyahu è una iattura». Segnala milano.repubblica.it