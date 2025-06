Sala Gigli pronta. Presto le proiezioni.

La rinascita della Sala Gigli è ormai imminente, con le proiezioni pronte a riaccendere la passione cinematografica nella comunità. Dopo aver valutato attentamente le offerte ricevute, si è scelto il partner che garantirà un futuro brillante per questo storico spazio. Con entusiasmo, annunciamo che la concessione è stata assegnata alla Viridiana Cinematografica di Bari, che propone un canone mensile competitivo e un progetto ricco di novità.

La ripresa dell’attività cinematografica alla Sala Gigli è ormai alle porte: sono terminate, infatti, anche le operazioni di valutazione delle offerte pervenute in relazione all’avviso pubblico esplorativo finalizzato alla sua concessione in locazione. Delle tre offerte pervenute il punteggio più alto, assegnato secondo i criteri indicati nell’avviso, è stato raggiunto dalla Viridiana Cinematografica di Bari che ha offerto un canone mensile di 600. Si sta procedendo, pertanto, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, che prevede una durata di sei anni, eventualmente rinnovabile, per la concessione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it