Sala | Avanzo di bilancio per aumentare gli stipendi ai dipendenti comunali

Milano si prepara a migliorare il benessere dei suoi dipendenti comunali con un importante aumento degli stipendi, previsto nella prossima manovra di bilancio. Dopo un’attenta analisi delle risorse disponibili, l’amministrazione ha deciso di destinare fondi aggiuntivi per riconoscere l’impegno e la dedizione del suo personale. Questa scelta testimonia l’attenzione di Milano nei confronti dei propri collaboratori e il desiderio di valorizzare il capitale umano della città . Un passo deciso verso un’amministrazione più equa e motivata.

MILANO – Nella prossima manovra di bilancio il Comune di Milano destinerĂ dei fondi per aumentare lo stipendio dei dipendenti comunali. “Succede spesso che quando si costruisce il bilancio, un po’ per un’ottica di prudenza perchĂ© non si sa ancora su quanti fondi si può contare, le voci di costo sono piĂą stringate, poi quando si liberano risorse si agisce: questo è il senso della correzione in bilancio. Ora, siccome stiamo verificando che c’è un buon avanzo, ma dobbiamo ancora verificare esattamente quant’è e dove va a finire, uno dei motivi di impiego è assolutamente quello”, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala a margine di un evento a Cassina Anna. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sala: “Avanzo di bilancio per aumentare gli stipendi ai dipendenti comunali”

