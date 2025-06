Saint-Exupéry 125 anni dopo | Tolosa omaggia il padre del Piccolo Principe

In occasione del 125° anniversario della nascita di Antoine de Saint-Exupéry, Tolosa rende omaggio al padre del Piccolo Principe, celebrando la sua straordinaria eredità. Un uomo che ha saputo intrecciare avventura e poesia, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dell’umanità. Ricordando il suo spirito audace e il suo genio creativo, ci immergiamo in un viaggio tra sogno e realtà, perché se dovessimo scegliere una frase simbolo della sua...

Sono passati 125 anni dalla nascita di Antoine de Saint-Exupéry. Era il 1900, un’epoca speciale, l’inizio di un secolo breve e drammatico, ma anche quello che vedrà la nascita dell’ aviazione, passione e vita dello scrittore aviatore che scomparirà proprio a bordo di un aeroplano il 31 luglio 1944 nel cielo di Borgo, non lontano dalla Corsica. Da quel momento l’umanità sarebbe stata più povera e se dovessimo scegliere una frase simbolo della sua esistenza, sarebbe senza dubbio “L’essenziale è invisibile agli occhi”, tra le più celebri della letteratura mondiale, tratta dalla sua opera più celebre, “Il Piccolo Principe” che, a dispetto del titolo, non è certo un libro per bambini, ma una guida per adulti che insegna a non dimenticare i valori essenziali: “È il tempo che le hai dedicato a rendere speciale la tua rosa”. 🔗 Leggi su Panorama.it