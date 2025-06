sabato bestiale in pista dalla porta ora il riscatto

Dopo un inizio di weekend difficile, con qualifiche non favorevoli e un ritiro in gara 1, Lorenzo Dalla Porta si prepara al riscatto. Oggi a Vallelunga, nel terzo round del Campionato Italiano Velocità , il pilota di Montemelro vuole dimostrare tutto il suo talento e reagire alle avversità . La pista romana sarà il palco di un sabato che potrebbe diventare il suo giorno migliore: il momento di scrivere una nuova pagina di successo.

