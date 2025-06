Sabato ad alta gradazione alcolica | soccorsi quattro intossicati in Brianza E non solo giovani

Sabato notte in Brianza e oltre, scene di emergenza legate all'abuso di alcol hanno tenuto impegnati gli equipaggi di Areu, intervenuti su quattro diversi episodi di intossicazione tra giovani. La combinazione di caldo estremo e l’effetto dell’alcol ha portato a situazioni di grave disagio, richiedendo una pronta assistenza medica. Un campanello d’allarme sulla responsabilità e sui rischi connessi a feste sfrenate: è fondamentale riflettere sui comportamenti di questa giovane generazione.

