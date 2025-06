Sabatini | Inzaghi ha preso in giro tutti all’Inter! Le ragioni

L’addio di Simone Inzaghi all'Inter ha acceso molteplici polemiche e dubbi, soprattutto sul suo modo di gestire la comunicazione. Sandro Sabatini, noto esperto del settore, ha preso posizione sul canale YouTube, smascherando le vere ragioni dietro questa scelta dolorosa. La storia di Inzaghi con l’Inter avrebbe potuto chiudersi in modo diverso, ma ora è il momento di fare chiarezza su un capitolo difficile da dimenticare.

L’addio di Simone Inzaghi ha lasciato più di qualche dubbio. Il suo modo di comunicare, o meglio non comunicare, non ha convinto soprattutto Sandro Sabatini. Le sue parole sull’ex Inter dal canale Youtube. STORIA DIFFICILE – La storia di Simone Inzaghi con l’ Inter sarebbe potuta finire in una maniera sicuramente migliore. L’allenatore ha lasciato il club senza vincere alcun trofeo in questa stagione, ma soprattutto perdendo la finale di Champions League contro il Psg per 5-0. Una notte da incubo ha cancellato gli ultimi bei ricordi. Sandro Sabatini mostra poi qualche dubbio sulle parole del mister adesso impegnato al Mondiale per Club con l’ Al-Hilal: « A me Chivu piace, mi sembra all’altezza del compito che avrà. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sabatini: «Inzaghi ha preso in giro tutti all’Inter! Le ragioni»

In questa notizia si parla di: inzaghi - inter - sabatini - preso

Inter, tutto pronto per la finale: le parole di Inzaghi e Lautaro - è il momento di riscrivere la storia! Inzaghi e Lautaro, cuore e mente dell'Inter, sono pronti a dare battaglia nella finale contro il PSG.

#Sabatini smonta la versione di #Inzaghi sull'addio all'#Inter Tutto concordato con l'#AlHilal prima della finale di Monaco? Vai su X

INTER UMILIATA? Una manita? No, una manata che fa male ai tifosi e alla reputazione di Simone Inzaghi Così l'ha vista @sandrosabatini Vai su Facebook

Sabatini svela: “Inzaghi? Ha preso in giro tutti: da quello che mi raccontano…”; Walter Sabatini: Luis Enrique avanti 10 anni. Inzaghi mostruoso. Inter senza titoli? Il calcio è anche tragedia; Sabatini: Inter, risultati arrivati con il bel calcio e non rapinando in giro. Inzaghi è mostruoso.....

Sabatini: "Inzaghi ha preso in giro un po' tutti. Da quello che mi raccontano..." - Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, il giornalista sportivo ha parlato del futuro dell'attaccante della Fiorentina e non solo: "A m ... Si legge su msn.com

Sabatini: “Inter senza titoli? Il calcio è anche tragedia e si materializza in pochi secondi” - Luis Enrique e Simone Inzaghi (IMAGO) “Il calcio è anche tragedia e si materializza in pochi secondi” Ha poi aggiunto, parlando dell’ipotesi in cui l’Inter non dovesse vincere alcun titolo: “L’operato ... Riporta gianlucadimarzio.com