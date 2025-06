Sabalenka e le emozioni | Potrei saltare le conferenze stampa

Aryna Sabalenka si apre sulle sue emozioni e sulla possibilità di saltare le conferenze stampa, riflettendo sulla recente sconfitta al Roland Garros e sull'importanza di mantenere la concentrazione. La campionessa bielorussa, reduce da una finale difficile, condivide le sue sfide interiori e le aspettative per Wimbledon, lasciando intuire che potrebbe optare per un approccio diverso per preservare il suo benessere mentale. La sua sincerità apre un nuovo capitolo nel mondo del tennis, dove il gioco si combina anche con la forza interiore.

Le parole di Aryna Sabalenka prima dell'inizio del torneo di Wimbledon. La bielorussa è reduce dalla finale del Roland Garros persa contro Coco Gauff. Nella conferenza stampa di fine partita aveva sminuito l'avversaria: "Le condizioni erano terribili e lei è stata semplicemente meglio di me in queste condizioni. Penso che sia stata la finale che ho giocato peggio nella mia carriera e che se Iga Swiatek mi avesse battuto, avrebbe giocato la finale e avrebbe vinto”. Sabalenka e Gauff pochi giorni fa avevano sugellato la pace con un balletto su TikTok. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabalenka e le emozioni: "Potrei saltare le conferenze stampa"

