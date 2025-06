Ryanair scommette sull’Italia Ma via l’addizionale sui biglietti

Ryanair punta all’Italia con decisione, annunciando l’abolizione dell’addizionale comunale sui biglietti aerei. Con oltre 65 milioni di passeggeri nel 2024 e una leadership indiscussa nel mercato nazionale, la compagnia irlandese si prepara a rafforzare la propria presenza, sostenuta da strategie innovative e investimenti mirati. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il settore e offrire vantaggi concreti ai viaggiatori italiani, rendendo il trasporto aereo più accessibile e competitivo.

Milano, 29 giugno 2025 – “Ci appelliamo al governo perché abolisca l’addizionale comunale sui biglietti aerei che grava sui passeggeri ”. Ryanair, con oltre 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2024 e una quota di mercato superiore al 50%, nel periodo post pandemia, si conferma primo vettore del Paese. Dietro questi numeri la compagnia low cost irlandese cela precise strategie di espansione, investimenti mirati e una politica tariffaria che punta sul prezzo basso come leva principale per la crescita, ostacolata però dalla tassa - 6,50 euro - che ogni passeggero in partenza dall’Italia deve pagare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ryanair scommette sull’Italia. “Ma via l’addizionale sui biglietti”

