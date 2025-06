Ryan Murphy | American-Horror Story è nato perché a 3 anni nonna per punizione mi faceva guardare Dark Shadows

Ryan Murphy, il visionario dietro serie iconiche come "American Horror Story", ha un passato sorprendente e una determinazione incrollabile. Nato il 23 febbraio a 3 anni, sua nonna lo punì facendogli guardare "Dark Shadows" come punizione, un episodio che avrebbe segnato il suo cammino nel mondo della televisione. La sua forza d’animo lo ha sempre guidato, rendendolo uno dei protagonisti più influenti dell'intrattenimento. Ma come un episodio infantile ha contribuito al suo successo?

Il Venerdì di Repubblica ha pubblicato una grande intervista di Roberto Croci a Ryan Murphy, produttore, regista e sceneggiatore tv che ha portato sullo schermo alcune tra le serie di successo piĂą acclamate. «Al liceo, nei corridoi, mi chiamavano forgio, epiteto che non mi ha mai turbato. Sapevo di avere una grande forza d’animo e determinazione da vendere. Niente e nessuno poteva fermarmi». Molti dei suoi prodotti come NipTuck e American Horror Story hanno una base horror, da cosa nasce? «Mi fa sentire vivo, mi stimola una reazione. L’horror è sempre stato in bilico tra bene e male, fa emergere sentimenti profondi in questo periodo difficile dal punto di vista politico e sociale». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ryan Murphy: «American-Horror Story è nato perchĂ© a 3 anni nonna per punizione mi faceva guardare Dark Shadows»

