Russia sicura | c’è l’Ucraina dietro il massacro del Crocus City Hall

Le tensioni tra Russia e Ucraina si fanno sempre più incandescenti, alimentando sospetti e accuse che minacciano la stabilità della regione. Recenti sviluppi rivelano una possibile implicazione ucraina nel tristemente noto massacro del Crocus City Hall, mentre Zelensky firma un decreto che potrebbe modificare le regole sul fronte delle mine antiuomo. Un quadro complesso e inquietante che ci invita a riflettere sulle vere responsabilità e sugli scenari futuri di questo conflitto.

Zelensky ha firmato un decreto per avviare l'uscita dell'Ucraina dalla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: "Pronto a volare a Istanbul". Zelensky c'è - Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

"Al #ConsiglioEuropeo si è già parlato di sicurezza e difesa, ora i leader Ue stanno parlando di #MedioOriente e infine si discuterà di #Russia, #Ucraina e dell'ennensimo pacchetto di sanzioni contro Mosca"

Vertice Nato, i leader: "Per difesa 5% Pil entro 2035. Russia minaccia a sicurezza". Nessuna menzione su ingresso Ucraina

Guerra Ucraina, Zelensky: Con Trump parlato di come raggiungere cessate il fuoco; L’unione militare L’Europa fa sul serio sulla sicurezza, e la Russia si preoccupa (così come l’America); Guerra Ucraina - Russia, le notizie del 25 marzo. Negoziati Riad, Usa: “Accordo per navigazione sicura sul Mar Nero”.

Guerra Ucraina Russia, Putin: "Pronti a terzo round di colloqui a Istanbul'" - La Russia è pronta a partecipare a un nuovo round di colloqui con l'Ucraina a Istanbul.

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump conferma quanto anticipato a Zelensky nel faccia a faccia all'Aia durante il summit Nato: invierà i Patriot che Kiev chiede.