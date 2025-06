Russia la nuova tattica in Ucraina | motociclisti suicidi per creare il caos al fronte Nessuno torna mai indietro

In un'inedita strategia di guerriglia, l'esercito russo sembra aver adottato una tattica estrema e inquietante: inviare motociclisti solitari in missioni suicide per seminare il caos sul fronte ucraino. Un metodo che lascia pochi margini di scelta e aumenta la tensione tra le fila dei combattenti. Ma quali sono le implicazioni di questa nuova escalation? Analizziamo insieme le conseguenze di questa pericolosa psicologia di guerra.

La nuova tattica dell'esercito russo, nei combattimenti in Ucraina, secondo una ricostruzione pubblicata da The Times, consiste nel mandare all'assalto motociclisti solitari, non di rado.

