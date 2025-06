Rugby Mondiali Under 20 | l’Italia lotta ma cede alla Nuova Zelanda

Il debutto dell’Italia ai Mondiali Under 20 di rugby si è rivelato un vero banco di prova contro la potente Nuova Zelanda. Nonostante l’impegno e la determinazione degli azzurrini, il match, disputato allo Stadio San Michele di Calvisano, ha evidenziato le sfide di un’avventura ancora lunga. La partita si è conclusa con una sconfitta, ma ogni minuto ha insegnato qualcosa ai giovani talenti italiani, pronti a rialzarsi e migliorare.

Si è conclusa da pochi minuti la sfida d’esordio dell’Italia nei Mondiali Under 20 che si stanno disputando in Italia e allo Stadio San Michele di Calvisano gli azzurrini hanno affrontato la Nuova Zelanda. Un match sulla carta proibitivo, con i Baby Blacks tra i favoriti d’obbligo per la vittoria finale. Ecco come è andata. Subito in sofferenza l’Italia, che perde la prima touche ed è immediatamente costretta a difendere. A peggiorare le cose l’infortunio a Bruno Vallesi, obbligato a uscire in barella dopo due minuti di gioco. Al 9’ prima fiammata della Nuova Zelanda al largo con Vaenuku, poi fallo azzurro e dalla seguente maul meta di Letiu per lo 0-7 iniziale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Mondiali Under 20: l’Italia lotta, ma cede alla Nuova Zelanda

