Rugby a 7 svolta Italia! E’ seconda ad Amburgo e ora può sognare la qualificazione alle World Series!

Un'onda di entusiasmo travolge il rugby a 7 italiano: dopo aver conquistato il secondo posto ad Amburgo, gli Azzurri guidati da Matteo Mazzantini sognano la qualificazione alle World Series. Con un inizio di torneo mozzafiato, hanno ribaltato la Georgia e dominato l’Irlanda, posizionandosi al vertice della Pool A. La strada verso la gloria è aperta: ora, l’Italia può davvero ambire a grandi traguardi nel panorama internazionale.

L’Italia 7s Maschile, guidata dal tecnico Matteo Mazzantini, ha brillato nella tappa di Amburgo della Rugby Europe 7s Championship 2025, iniziando il torneo con due convincenti vittorie nella fase a gironi. Nella prima giornata, gli Azzurri hanno ribaltato la Georgia vincendo 21-19 e successivamente dominato l’Irlanda con un secco 28-0. Con questi due successi, l’Italia si è portata in vetta alla Pool A a pari punti con la Francia, creando i presupposti per uno scontro diretto decisivo. Il giorno successivo ha visto gli Azzurri affrontare i transalpini nella gara conclusiva del girone, cedendo però per 19-14 al termine di un match combattuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby a 7, svolta Italia! E’ seconda ad Amburgo e ora può sognare la qualificazione alle World Series!

