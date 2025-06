Royal Summer Stage 2025 | musica e grandi artisti ai Giardini Reali della Reggia di Monza dal 10 al 13 luglio

Preparati a vivere un’estate indimenticabile: dal 10 al 13 luglio, i Giardini Reali di Monza si trasformeranno nel cuore pulsante della musica mondiale con il Royal Summer Stage 2025. Artisti di fama internazionale, performance emozionanti e un’atmosfera magica animeranno questo straordinario scenario, rendendo la prima edizione un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della musica dal vivo. Il palcoscenico è pronto: lasciati coinvolgere dall’energia di questa straordinaria manifestazione.

Antonella Ruggiero, Paolo Fresu, Uri Caine, Fabrizio Bosso, Giovanni Falzone e i Munedaiko: sono solo alcuni dei protagonisti della prima edizione del Royal Summer Stage, il nuovo festival musicale che dal 10 al 13 luglio 2025 accenderà i Giardini Reali della Reggia di Monza. Quattro giorni di concerti, spettacoli e performance che trasformeranno uno dei luoghi più iconici della Brianza in un vero tempio della musica e dell'arte dal vivo. Il festival è promosso dalla Reggia di Monza con Musicamorfosi, Orchestra Canova, il contributo del Ministero della Cultura, il patrocinio del Comune di Monza e il sostegno di Acinque, Banco Desio, Brianzacque e Venus MG.

