Rovella Inter Lotito tuona | Non vendo e non compro per lui mi hanno offerto 40 milioni!

Claudio Lotito, presidente della Lazio, non fa giri di parole: su Rovella l’Inter si fa avanti, ma il club biancoceleste non si muove di un centimetro. Con una richiesta da 40 milioni, la rivalità tra le due piazze si accende, mentre i nerazzurri valutano attentamente la proposta. La sfida tra Lazio e Inter si infiamma: chi avrà la meglio in questa trattativa? Rimaniamo sintonizzati per scoprirlo.

Rovella Inter, il presidente della Lazio conferma indirettamente l'interesse dei nerazzurri: ecco le parole di Claudio Lotito. Il Messaggero riporta alcune dichiarazioni pronunciate da Claudio Lotito, presidente della Lazio, che confermano indirettamente l'interesse da parte degli uomini del mercato Inter per il centrocampista biancoceleste Nicolò Rovella. La richiesta del club laziale è elevatissima, così i nerazzurri guardano anche ad altri profili in caso di addio di Hakan Calhanoglu. PAROLE – « Se decido di fare acquisti ricapitalizzo, ma non avrebbe senso perché la Lazio non ha necessità di capitali, né problemi di giocatori.

In questa notizia si parla di: lotito - inter - rovella - tuona

