Rovella Inter il centrocampista si allontana | il piano della Lazio e le promesse a Sarri

Rovella Inter sembra sempre più distante, mentre la Lazio mantiene saldamente i suoi titolari e non intende cedere. La situazione complicata dei biancocelesti, bloccati nel mercato fino a gennaio, rende difficile qualsiasi trattativa. Ora, tutto dipenderà dal decisivo discernimento del presidente Lotito, che dovrà valutare se mantenere la fermezza o aprire le porte a eventuali cessioni. La strategia delle prossime settimane sarà cruciale per il futuro di entrambe le squadre.

Rovella Inter, sembra abbastanza complicato vedere il centrocampista in nerazzurro. La Lazio non ha alcuna intenzione di cedere i suoi titolari. La complicata situazione della Lazio non si sbloccherà prima di gennaio. I biancocelesti non potranno tesserare nessun nuovo giocatore a causa del blocco del calciomercato, sentenziato dopo la verifica di alcuni parametri finanziari irregolari. Ora starà al presidente Lotito decidere se vendere i giocatori più preziosi a sua disposizione per rientrare nei conti o aspettare qualche mese nella speranza che le cose non peggiorino. Nel frattempo diverse squadre si sono interessate ai gioielli della Lazio.

