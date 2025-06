Rovella-Inter Fabiani DS Lazio | Pezzi migliori mai da cedere in Italia

Il DS della Lazio, Angelo Maria Fabiani, si distingue per sincerità e fermezza nel mercato in uscita. Con un occhio attento alle big della Serie A, avverte che i pezzi migliori, come Nicolò Rovella, non saranno facilmente ceduti. La sua posizione chiara e decisa mira a tutelare gli interessi della squadra, lasciando intuire che le trattative più complicate sono ancora da definire. In questo scenario, la Lazio si prepara a difendere con forza i propri talenti più preziosi, mantenendo alta la guardia.

Il DS della Lazio Angelo Maria Fabiani si esprime sulla Lazio e sul mercato in uscita. Il dirigente prova ad avvisare le big della Serie A. Non è un mistero l'interesse dell'Inter per Nicolò Rovella. PEZZI MIGLIORI – Le parole del DS della Lazio Fabiani a LazioSiamoNoi: « Io sono una persona seria, corretta e coerente: ho sempre detto che la Lazio non avrebbe mai ceduto i sui pezzi migliori, soprattutto in Italia e in quelle squadre che possono "competere alla pari" per qualcosa di importante. E questo è quello che sta accadendo. La società riesce a dire no a richieste importanti che ci sono state davvero.

