Rotary Pisa Galilei passaggio del collare tutto al femminile

Nel cuore di Pisa, il Rotary Club Galilei ha celebrato un momento storico e di grande ispirazione: il passaggio del collare al femminile. Soci e ospiti si sono riuniti al Grand Hotel Duomo per testimoniare un cambiamento importante, con una leadership femminile che si afferma con determinazione. Questa cerimonia segna un passo avanti verso un futuro più inclusivo e rappresentativo, dimostrando che il vero spirito del Rotary è nel progresso condiviso.

Soci e ospiti del Rotary Club Pisa Galilei si sono ritrovati presso il Grand Hotel Duomo per la tradizionale cerimonia del passaggio del collare, che quest'anno ha visto protagoniste due donne. Per la prima volta, infatti, la Presidenza è affidata per il secondo anno consecutivo ad una donna:

