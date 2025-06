Rotary il presidente Luca Bergonzini subentra a Gilberto Galantini per l' annata 2025-26

Con entusiasmo e passione, il Rotary di Cento annuncia il cambio al vertice: l’ingegnere Luca Bergonzini prende il timone come nuovo presidente per l’annata 2025-26, succedendo a Gilberto Galantini. Un momento di grande rinnovamento che promette iniziative ancora più forti e coinvolgenti per la comunità. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday per restare aggiornato su tutte le novità del club e scoprire come il nuovo leadership contribuirà a fare la differenza.

L'ingegnere Luca Bergonzini è il nuovo presidente del Rotary di Cento per l'annata 2025-26. Il suo mandato è successivo a quello di Gilberto Galantini. Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday Il club, fondato negli Stati Uniti d'America nel 1905 e presente nella città del Guercino dal. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: rotary - presidente - luca - bergonzini

Il presidente de Pascale ospite del Rotary: "Sanità sotto pressione, ma nostro servizio tra i più forti d’Italia" - Il presidente Michele de Pascale si distingue per la sua determinazione e visione, affrontando con coraggio le sfide della regione Emilia-Romagna.

Rotary, il presidente Luca Bergonzini subentra a Gilberto Galantini per l'annata 2025-26; Rotary Cento. Il neo presidente è Luca Bergonzini.

Gruppo Metalmeccanico: Bergonzini neopresidente - Economia - Il Resto del Carlino - Reggio Emilia, 4 novembre 2011 – Luca Bergonzini è il nuovo presidente del gruppo Metalmeccanico per il biennio 2011 – 2012. ilrestodelcarlino.it scrive