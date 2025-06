Rosarno il sindaco contro la chiusura di Intesa San Paolo | Grave danno per la comunità

notizia della chiusura imminente della filiale, sottolineando come questa decisione possa compromettere l’economia locale e l’accesso ai servizi finanziari da parte dei residenti. La comunità di Rosarno si trova ora a dover affrontare un futuro incerto, in attesa di soluzioni che possano garantire continuità e supporto alle esigenze dei cittadini.

"La chiusura annunciata da Banca Intesa San Paolo della filiale di Rosarno costituisce un grave danno per la comunità, in quanto determina il venir meno di un servizio di fondamentale importanza per tutti i cittadini". Con queste parole il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, ha commentato la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: rosarno - sindaco - chiusura - intesa

Rosarno, il sindaco contro la chiusura di Intesa San Paolo; Psicologo nelle scuole, Giannetta (FI): “Il disagio giovanile spesso è avvolto dal silenzio. Rompiamo insieme questo silenzio”; Migranti, Taurianova capofila dell’accordo con Rosarno e San Ferdinando: la giunta approva intesa per Su.Pr.Eme..

Rosarno, il sindaco contro la chiusura di Intesa San Paolo: “grave danno per la comunità” - “La chiusura annunciata da Banca Intesa San Paolo della filiale di Rosarno costituisce un grave danno per la comunità, in quanto determina il venir meno di un servizio di fondamentale importanza per t ... Secondo strettoweb.com

Monti su chiusura filiale Banca Intesa - A Pallanza chiuderà il bancomat di Banca Intesa mercoledì 25 giugno, e così la filiale di Baveno, e al riguardo riceviamo una nota del Sindaco Alessandro Monti. Da verbanianotizie.it