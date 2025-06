Rosa Perrotta si infortuna cosa le è successo e come sta ora | Ho preso una super botta

Rosa Perrotta, amata ex tronista di Uomini e Donne, si è recentemente trovata a fronteggiare un infortunio che ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan. La sua ferita alla gamba, una vera e propria super botta, l'ha costretta a ricevere cure mediche sul posto. Ma come sta ora Rosa? Continua a leggere per scoprire gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute e come sta affrontando questa volata imprevista.

Rosa Perrotta ha mostrato una brutta ferita che si procurata alla gamba, a seguito della quale è stata costretta a farsi medicare da una specialista: "Una super botta, ragazzi. Mi medica anche, fa Pronto Soccorso", ha detto, riferendosi all'operatrice lì presente. Come sta adesso l'ex tronista di Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

