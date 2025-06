Rondón a un passo da Oviedo

2025-06-29 01:14:00 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Solomon Rondón è a un passo dal diventare la seconda firma di Oviedo al suo ritorno a Primera. Il venezuelano, che compirà 36 anni a settembre, sarebbe arrivato in prestito da Pachuca, dove è atterrato due stagioni fa e avrebbe giocato di nuovo in campionato 13 anni dopo la sua partenza da Malaga. Questo movimento coinvolgerà l'uscita di Paraschiv, che si cerca di assegnare, mentre dovrà vedere cosa succede con Alemao e Fede Viñas. Non appena l'ascesa di Oviedo fu completata, la firma di Brandon Rodrigues, una fine francese che proviene dal calcio ungherese e combatterà Seada e Hassan per una posizione.