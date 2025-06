Romano gela l’Inter | Guler? Impossibile vederlo in Italia

Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, svela i retroscena sull'Inter e il sogno di Guler: un talento turco difficilmente visibile in Italia, ma che continua a suscitare interesse. Le sue parole chiariscono le possibilità e i limiti di questa trattativa, alimentando l'attesa dei tifosi nerazzurri. Ma quali sono le vere intenzioni dell’Inter? Scopriamolo insieme, perché il futuro si costruisce anche con le sorprese.

Fabrizio Romano si è espresso su Arda Guler: le sue parole sul talento che piace all’Inter. Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano aggiorna sulla trattativa per Ange-Yoan Bonny all ‘ Inter, ma parla anche della tentazione Guler: LA TRATTATIVA – « Smentito invece il nome di Arda Guler come piano-B per la trequarti: “Il trequartista? Da mesi riceviamo domande su un interessamento dell’Inter per Arda Guler ma, con tutto il rispetto per le notizie che circolano, chi al momento pensa che Arda Guler possa venire in Italia è completamente fuori strada. Non c’è nulla di nulla di nulla. 🔗 Leggi su Internews24.com