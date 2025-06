Roma uomo ferito da arma da taglio muore in strada | indagini

Una tragedia si è consumata a Roma nella notte: un uomo, presumibilmente originario del Bangladesh, ha perso la vita dopo essere stato ferito con un'arma da taglio in strada. Le forze dell'ordine stanno ora indagando per fare luce sull’accaduto e identificare il responsabile. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza urbana. Restate con noi per aggiornamenti su questa drammatica vicenda.

(Adnkronos) – Scattate oggi le indagini dei carabinieri sulla morte di un uomo, probabilmente originario del Bangladesh, ferito con un'arma da taglio a Roma. Poco dopo mezzanotte, i carabinieri della stazione San Sebastiano e della compagnia Roma Eur sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, all'altezza del civico 399, dove l'uomo, ancora da identificare con precisione

