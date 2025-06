Roma uomo ferito con arma da taglio muore in strada

Una notte drammatica a Roma: un uomo, presumibilmente di origine Bangladesh, perde la vita in strada dopo essere stato ferito con un'arma da taglio in via Cristoforo Colombo. L'intervento tempestivo dei Carabinieri e dei soccorritori del 118 non è stato sufficiente a salvarlo. Un episodio che scuote la città e solleva interrogativi sulla sicurezza urbana e sull'ombra dell'omertà . La vicenda si sta approfondendo per fare luce su questa tragica vicenda.

Omicidio nella notte a Roma. I Carabinieri della Stazione Roma San Sebastiano e della Compagnia Roma Eur sono intervenuti in via Cristoforo Colombo, all’altezza del civico 399, tra i quartieri Eur e Ardeatino, dove un uomo probabilmente originario del Bangladesh, ancora da identificare, è stato ferito probabilmente con un’arma da taglio. L’uomo è deceduto sul posto nonostante i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri della 7° sezione del Nucleo Investigativo di Roma che hanno eseguito i rilievi. I Carabinieri stanno ascoltando alcuni conoscenti dell’uomo per ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, uomo ferito con arma da taglio muore in strada

