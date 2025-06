Roma uomo accoltellato in strada muore | dramma nella notte in zona Eur

Una notte drammatica a Roma, dove un uomo è stato brutalmente accoltellato in via Cristoforo Colombo, nel quartiere Eur, e nonostante i tentativi di soccorso del 118, è deceduto sul posto. La scena ha sconvolto la zona, ora sotto shock e in attesa di chiarimenti. Seguiteci per aggiornamenti su questa terribile vicenda che scuote la capitale.

Dramma nella notte in zona Eur. Un uomo è deceduto nella notte a Roma dopo essere stato ferito con un'arma da taglio in via Cristoforo Colombo, all'altezza del civico 399, nel quartiere Eur. L'episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 29 giugno. Inutili i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione San Sebastiano e della compagnia Roma Eur, allertati per una persona gravemente ferita. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, l'uomo è morto sul posto. Al momento, la sua identità non è stata ancora confermata, ma si ritiene possa essere originario del Bangladesh.

