Roma sotto pressione | Angeliño N’Dicka e Celik sul mercato per far decollare le plusvalenze

Roma sotto pressione, tra calore e trattative infuocate: il club si gioca tutto per rispettare le scadenze di mercato e evitare sanzioni. Angeli241o, N8217Dicka e Celik sono i nomi chiave sul tavolo, mentre la strategia delle plusvalenze si fa sempre più urgente. La lotta contro il tempo è ormai alle battute finali, e ogni movimento potrebbe decidere il futuro giallorosso. La sfida è lanciata: riusciranno a decollare?

A Roma il caldo è implacabile, ma è a Trigoria che la temperatura ha superato ogni soglia di sopportazione. Tra documenti da firmare, telefonate senza sosta e trattative che ballano sul filo del tempo, Frederic Massara sta vivendo ore roventi. Il countdown è partito: entro il 30 giugno la Roma deve generare almeno dieci milioni di plusvalenze per evitare sanzioni pesanti da parte dell’Uefa, in virtù del settlement agreement ancora in vigore. L’obiettivo è chiaro: chiudere un capitolo, quello delle uscite forzate, per aprirne subito un altro, più ambizioso, fatto di acquisti e rinforzi richiesti da Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it